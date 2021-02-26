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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas: “Yer altı kaynaklarımızdan yararlanma vaktimiz gelmiştir”

İHA

Milletvekili Arvas: “Yer altı kaynaklarımızdan yararlanma vaktimiz gelmiştir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ve Gürpınar bölgelerinde linyit kömür ocaklarının bulunduğunu ve bu bölgelerden kömür çıkarıldığını belirterek, “Bölgemiz güvenli bir yer haline geldiği için yer altı kaynaklarımızdan yararlanma vaktimiz gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmaların bir an evvel başlatılması elzemdir” dedi.
Milletvekili Arvas, dur durak bilmeden bakanlıklar arasında mekik dokuyarak Van’ın sorun ve taleplerine çözüm arıyor. Milletvekili Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ederek, Van ve ilçelerinin yer altı kaynakları ve madenler konusunda zengin ve bakir bir bölge olduğunu belirtti. Rus işgali döneminde Van’ın Muradiye ilçesinde Ruslar tarafından açılan kuyulardan çıkarılan petrolün Van Gölü üzerinde taşımacılık yapan gemilerde, aydınlatma ve ısıtmada kullanıldığını ifade eden Milletvekili Arvas, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışı sırasında açılan petrol kuyularının geri çekilen Ruslar tarafından kapatıldığını kaydetti. Van, Muradiye ve Özalp bölgelerinde yeniden petrol arama tarama faaliyetinin başlatılması talebini Bakan Dönmez’e ileten Arvas, petrolün bulunması halinde bölgenin ihya olacağını dile getirdi.
Bölgede MTA Genel Müdürlüğü tarafından eski tarihlerde yer altı maden arama çalışmaları yapıldığını da kaydeden Arvas, “O tarihten itibaren kapsamlı bir çalışma olmamış. Maden konusunda zengin ve bakir olan bölgemizde, jeofizik çalışmaları ve teknolojik cihazlarla arama yapılarak bulunacak olan madenlerin istihdama ve katma değere katkı sağlayacak” dedi.
Geçmiş dönemlerde Erciş’in Zilan, Gürpınar’ın Şahmanıs ve Gürpınar’ın Hoşab sahalarında linyit kömür ocaklarının bulunduğunu ve bu bölgelerden kömür çıkarıldığını belirten Milletvekili Arvas, yeniden bir etüt ve fizibilite çalışmasının yapılarak kaliteli bir kömürün bulunması halinde ocakların faaliyete geçmesinin bölgenin kurtuluşu olacağını söyledi. Arvas, “Bölgemiz güvenli bir yer haline geldiği için yer altı kaynaklarımızdan yararlanma vaktimiz gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmaların bir an evvel başlatılması elzemdir” ifadelerini kullandı.
Milletvekili Arvas, güçlü jeotermal yataklarının bulunduğu bölgede Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, YİKOP, DAKA, Erciş Belediyesi, Van YYÜ ve MTA Genel Müdürlüğü işbirliği ile saha çalışmaları ve zemin etüdü yapılarak sondaj kuyuları açılarak çıkarılacak yüksek derecede sıcak su ile tarıma dayalı Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını da ifade ederek, “Kurulacak olan OSB ile ekonomiye ve istihdama ciddi katkı sağlanacak, ayrıca bu OSB’nin yanında termal oteller ve jeo enerji santralleri (JES) de kurulacaktır. Ayrıca sondajdan çıkan suyun istenilen değerlere ulaşması ile şehir ısıtmasında da kullanılabilecektir. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak olan termal oteller, büyük yatırımcıları da bu bölgeye çekerek aynı zamanda doğası, tarihi dokusu ve tarihi güzellikleri ile de Van’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirecektir” diye konuştu.
TBMM Çevre Komisyon üyesi olan Milletvekili Arvas, çevre hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak hava kirliliğini en aza indirgeyebilmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ısınma imkânı sunabilmek için Van ve ilçelerinde bulunan doğalgaz hatlarının daha fazla yaygınlaştırılma çalışmalarının bir an önce başlatılması, ayrıca elektrik altyapısı ve aydınlatma konusunda sıkıntı çeken mahallelerde direk, trafo ve kablo eksikliklerinin giderilmesi konularının büyük önem arz ettiğini de Bakan Dönmez’e ifade etti. Milletvekili Arvas, “Daima milletine hizmet aşkı ile yanıp tutuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’e ve MTA Genel Müdürü Yasin Erdoğan’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Milletvekili Arvas, Bakan Fatih Dönmez’in de bu konuda hassas olduğunu ifade ederek, ilettikleri talepleri değerlendireceğini beyan ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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