Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede aman vermiyor

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar ve tipinin etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde kararlılıkla yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kırsal bölgelerde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Bahçesaray Çimenli mezrası, Başkale Yukarı Dallı ve Aydemir mahalleleri ile Aşağı Dallı ve Doyum mezralarında da yürütülen karla mücadele çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı.

Van merkeze 190 kilometre, Başkale ilçesine de 85 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 400 rakımlı İran sınırındaki yayla yollarında ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İş Makinesi Operatörü Cemil Tekçe, “6 gündür sınır hattımızda ulaşımı sağlamak için çalışıyoruz. Sürekli buradayız. Şartlarımız maalesef çok zorlu. Şu anda da İran sınırında bulunan Meydan Karakolumuzun yolunu açıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkale’nin Doyum mezrası yolu ise olası çığ tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.

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