Van anneleri terör örgütünün elindeki evlatları için yürüdü

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Van’da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığına yürüdü.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerinde ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün’, ‘Anneler nöbette’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’ ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneli’ yazılı dövizler bulunan anneler, buradan HDP Van İl Başkanlığı binasına yürüdü.

Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

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