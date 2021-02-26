Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçılan aileler HDP önünde eylem yaptı



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, farklı tarihlerde çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Ellerinde dövizler, HDP Van İl Binası önüne kadar yürüyen aileler, burada partililere tepki gösterdi.

Van'da çocukları dağa kaçırılan 8 aile, yürüyüş düzenledi. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk Bayraklarıyla birlikte, `Dağları kurtlara-kuşlara bırakın´, `Çocuklarımızı istiyoruz´, `Anneler nöbette´, `Artık yeter yakamızdan düşün´, `Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak& dövizleri taşıdı. HDP Van İl Binası önüne kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis yoğun güvenlik önlemi aldı. HDP Van İl binası önüne gelen aileler, binanın balkonuna çıkıp, kendilerini izleyen partililere tepki gösterdi.

`BİZ EVLATLARIMIZI BU HAİNLERDEN ALMADAN DURMAYACAĞIZ´

9 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için Van'daki eyleme katılan Nazlı Sancar, "2012'de elini kolunu bağlayarak zorla kızımı dağa kaçırdılar. 9 yıldır kızımdan hiç haber alamadım. Kızımın yüzünü, şeklini unutmuşum. Sonsuza kadar da bu mücadeleye devam edeceğim. Ya zafer ya ölüm. İnşallah zafer bizim olacak. Evlatlarımızı alana kadar bu eylemimize devam edeceğiz. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle bu eylemimizi sürdüreceğiz. Şeyma'yı alacağım. Gelse dahi bu mücadelem sonsuza kadar devam edecek. Devletimizin arkasındayız. Şu an 8 aile bu eylemi yapıyoruz. İnşallah gittikçe çoğalacak. Biz evlatlarımızı bu hainlerden almadan durmayacağız. Evlatlarımızı onlardan alacağız. Kızımı 13 yaşındayken kaçırdılar. 9 yıldır ben evlat acısını çekiyorum. O zalimlere evladımı bırakmayacağım. Kızım senin kardeşin askerde, senin ne işin var orda. Kardeşin ölse şehit olacak. Sen de gel devletin şefkatli ellerine teslim ol" dedi.

Eyyüp Baran ise, çocuğu Abdullah Alim Baran'ın 2015 'de okula giderken gündüz saatlerinde zorla kaçırıldığını anlatarak, "Bu 6 yıldır bakmadık hiçbir yer bırakmadım, çocuğumu bulamadım. Hiçbir haber alamadım. Ölümü, sağ mı? Onu da bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum" diye konuştu.

`ÇOCUĞUM EKMEK PEŞİNDE KOŞARKEN, KANDIRIP DAĞA KAÇIRDILAR´

Dağa zorla kaçırılan kızı Şilan için eyleme katılan Atiye Dayan da, "6 yıl önce çocuğum dağa kaçırıldı. Çocuğumu istiyorum. Ben evlat acısını yaşıyorum. Bilmiyorum daha artık nereye kadar yanacağız. Yeter artık çocuklarımızı istiyoruz. Benim PKK'ya verecek çocuğum yok. Çocuğum bir iş merkezinden dağa kaçırıldı. Ekmek peşinde koşarken kandırıp dağa kaçırdılar. Kızımın yüzünü unutmuşum artık. Acı da keder de yaşıyorum. Ben neyin bedelini ödüyorum, hangi dilin bedelini ödüyorum. Eğer çocuğumun bedeli ile o dili istiyorsam, o dili koparırım, istemiyorum. Bir çakal için, HDP için, PKK için benim verecek bir bedelim yok. Pervin Buldan'ın çocukları özel kreşlerde okurken, benim çocuğum dağda ne yapıyor" diye feryat etti.

`OĞLUM GEL TÜRKİYE CUMHURİYETİ´NE 'TESLİM OL'

Dağa kaçırılan çocuğu Kenan Yağmur için HDP önündeki eyleme katılan Fevzi Yağmur, "6 yıl önce benim çocuğumu dağa götürdüler. Benim çocuğum Arapça eğitimi görüyordu. Benden aldılar, Allah kabul etmesin. Bu çocuğu HDP götürdü. HDP gidip ABD'ye teslim oldu. Hani hakkımızı arıyordunuz. Hak böyle mi aranır. Ciğerimizi parçalamışlar. Bu nasıl hak arama. 6 yıldır arıyorum. Ama çocuğumu bulamadım. Oğlum 6 yıldır sen kime diyorsun anne, kime diyorsun baba. Kimin vatanını bekliyorsun sen orada. Gel Türkiye Cumhuriyeti´ne teslim ol" diye konuştu.

HDP İl binası önünde ellerindeki dövizlerle PKK ve HDP aleyhine sık sık slogan atan aileler, daha sonra bir süre oturma eyleminde bulunduktan sonra sessizce dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-02-26 15:28:16



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