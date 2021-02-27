Vanlı köy çocuklarının 'Aylin abla'sı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı köy çocuklarının 'Aylin abla'sı

DHA

Vanlı köy çocuklarının 'Aylin abla'sı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin yardım gönüllüsü Aylin Koç (28), köy çocuklarına destek oluyor. 'Umutlu Yarınlar Projesi' kapsamında, Van ve çevre illerden bugüne kadar 20 bin çocuğa ulaşan Koç, 'Aylin abla' olarak tanınıyor. İpekyolu'na bağlı Köşebaşı Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokulda okuyan 40 öğrenciye kışlık bot, bere ve çeşitli hediyeler götüren Koç, çocukların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde yardım gönüllüsü olan Aylin Koç, daha önce çocukların birbirlerini tanımaları için mektuplaşmalarını sağladığı çalışmasıyla tanındı. Öğrenciler, Aylin Koç sayesinde birbirlerine sevgi dolu mektuplar gönderirken, kardeşlik bağı oluştu. 'Umutlu Yarınlar Projesi' ile bu zamana kadar Van ve çevre illerden bugüne kadar 20 bin çocuğa ulaşan Koç, 'Aylin abla' olarak biliniyor. Son olarak İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı Mahallesi'ndeki ilkokul ve ortaokulda okuyan 40 öğrenciye kışlık bot, bere ve çeşitli hediyeler götüren Koç, çocukların yüzünü güldürdü. İpekyolu ve Tuşba Gençlik Merkezi'nde bir grup gönüllü genç ile mahalleye giden Koç, öğrencilere botları kendi elleriyle giydirdi. Koç ve beraberindeki gönüllüler, dönüş yolunda ise kar topu oynadı. 
'ÇOCUKLARIN YÜREĞİNE DOKUNUYORUZ'
Aylin Koç, çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Pandemiden önce farklı etkinliklerimiz oluyordu. 4 yıl önce hiç pizza yemeyen çocuklara ikramda bulunmuştuk. Bu sefer çocuklarımıza, gönüllü ve hayırseverlerimizin gönderdiği atkı, bere, çorap ve kışlık ayakkabı desteği sağladık. Biz aracı konumundayız. Yaklaşık 6 yıldır bu projeyi yürütüyorum. Birçok çocuğun yüreğine dokunabileceğimizi düşünüyorum. Son zamanlarda bu projeler çok arttı. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben ilk sosyal medya hesabımda paylaşım yapmıştım. Bu kadar büyüyeceğini hiç düşünemedim. Bir paylaşımla arkası geldi. Özellikle ünlü isimler çok fazla destek veriyor. Bana ulaşarak hem destek sağladılar hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak onların takipçilerinin de yardım vermesini sağladılar. Bunun da çok etkisi oldu. Bu şekilde 'Umutlu Yarınlar Projesi' daha fazla kitleye ulaştı" diye konuştu. 
'DİYARBAKIR, BATMAN VE MARDİN'DE DE AİLELERE ULAŞTIK'
Farkındalık oluşturmak için Van dışında Diyarbakır, Mardin ve Batman'da da köy çocuklarına destek verdiklerini anlatan Koç, "Oradaki çocuklara oyuncak desteği sağlamıştık. Çocuklar dışında ihtiyaç sahibi ailelere de yardımcı olduk. Suriyeli ve Afganistanlı aileler bize çok ulaşıyor. Onlara da hayırseverlerin bize gönderdiği yardımları ulaştırıp, yardımcı oluyoruz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Nevzat İnanç bizlere bu konuda çok destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yardımları çocuklara ulaştırmamızda bizlere eşlik eden İpekyolu ve Tuşba Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kışlık botları alan öğrenciler ise ayakkabıları kendi elleriyle giydiren Aylin Koç ve beraberindeki gönüllü gençlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-02-27 08:29:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atıkları sanat eserine dönüştürüp, evinde sergiliyor
YEREL HABERLER Atıkları sanat eserine dönüştürüp, evinde sergiliyor
İpekyolu Belediyesinden ‘Hocalı Soykırımı 29. Yıldönümü' paneli İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan: “Bir millet iki devlet olduğumuzu ebediyen yaşatacağız”
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘Hocalı Soykırımı 29. ...
“Düşünen, Tasarlayan, 3D Üreten Çatak” projesi tamamlandı
YEREL HABERLER “Düşünen, Tasarlayan, 3D Üreten Çatak” projesi ...
HDP’li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti
YEREL HABERLER HDP’li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi ...
Başkan Tanış: “Yatırımlarla Hoşab Mahallesi’nin çehresini değiştireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Tanış: “Yatırımlarla Hoşab Mahallesi’nin ...
Başkan Ensari muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ensari muhtarlarla istişare toplantısında bir ...
Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçılan aileler HDP önünde eylem yaptı
YEREL HABERLER Van'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçılan ...
Vanlı annenin isyanı: “Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar” “Çocuklarımız gelse bile mücadelemize devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Vanlı annenin isyanı: “Çocuğumun yemeğine ilaç katıp ...
Bilgin Berge: “Dijital pazarlama yatırımı yapalım”
YEREL HABERLER Bilgin Berge: “Dijital pazarlama yatırımı yapalım”
Van anneleri terör örgütünün elindeki evlatları için yürüdü
YEREL HABERLER Van anneleri terör örgütünün elindeki evlatları için ...
Van'da, 5 metreyi bulan kar ile zorlu mücadele
YEREL HABERLER Van'da, 5 metreyi bulan kar ile zorlu mücadele
İpekyolu Belediyesinden gıda işletmelerine yönelik denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden gıda işletmelerine yönelik ...
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede aman vermiyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede aman ...
Çatak’ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
YEREL HABERLER Çatak’ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
Milletvekili Arvas: “Yer altı kaynaklarımızdan yararlanma vaktimiz gelmiştir”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Yer altı kaynaklarımızdan ...
Van, devlet teşvikiyle bölgenin tekstil üssü oluyor
YEREL HABERLER Van, devlet teşvikiyle bölgenin tekstil üssü oluyor
VASKİ’den eğitime kar temizliği desteği
YEREL HABERLER VASKİ’den eğitime kar temizliği desteği
Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'
YEREL HABERLER Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'
Van'da, 200 güvenlik korucusundan oluşan 'çığ timi´nin tatbikatı
YEREL HABERLER Van'da, 200 güvenlik korucusundan oluşan 'çığ ...
Güvenlik korucusu aracının yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Güvenlik korucusu aracının yanında ölü bulundu
Çığ timinden nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Çığ timinden nefes kesen tatbikat
Bakanlıktan Tuşbalı öğretmenlere başarı belgesi
YEREL HABERLER Bakanlıktan Tuşbalı öğretmenlere başarı belgesi
Van’da kompozisyon ve mektup yarışması başvuruları başladı
YEREL HABERLER Van’da kompozisyon ve mektup yarışması başvuruları ...
Van-Hakkari karayoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Van-Hakkari karayoluna çığ düştü