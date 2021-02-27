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Van Valiliğinden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı çağrısı

İHA

Van Valiliğinden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı çağrısı

Van Valiliği, 65 yaş üzeri vatandaşların korona virüse karşı aşılarını yapmaları için çağrıda bulundu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınında ilimizde yapılan mücadele sonucunda 30 büyükşehir içerisinde vaka sayılarının en az olduğu il olduk. Bu başarımızda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimiz ve sahada salgınla mücadeleyi aralıksız yürüten görevlilerimizin emeği büyüktür. Bundan dolayı bu mücadelede görev alan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyoruz” denildi.
Salgınla mücadelede kurallara uyan vatandaşların payının büyük olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında, “Van halkına bu anlamda teşekkür ediyoruz. Artık kısmen normalleşme sürecine çok yakınız. Ancak şimdi aşılamaya büyük önem veriyoruz. Salgınla mücadeledeki başarımızın devamı için aşılama çalışmalarını da başarılı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması sürüyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü aşılanma oranımız şu anda yüzde 53 civarında. Bu oranı arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda büyüklerimizin aşılarını yaptırmaları büyük önem taşıyor. MHRS, enabız ve 182’den alınacak randevu ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlık merkezleri ve sağlık kuruluşlarında aşı olabilirler. En kısa sürede normalleşme için kurallara uyalım. Hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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