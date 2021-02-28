Van’da korkutan yangın

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Van’ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, Şemsibey Mahallesi’ndeki Şantiye mevkiinde meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

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