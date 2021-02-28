Erciş’te sokak hayvanları unutulmadı

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği hafta sonunda sokak hayvanları için belirlenen alanlara yiyecek bırakıldı.

Erciş Belediyesi her hafta sonu sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bırakmaya devam ediyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşayacakları düşünülerek Erciş Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen bölgelere mama bırakılıyor. Bu hafta sonu da çalışmalarına devam eden ekipler, sahil şeridinde sokak hayvanları için mama bıraktı.

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