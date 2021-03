Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personelin mülakat sonuçları açıklandı

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 70 personel için yaptığı mülakat sonuçlarını açıkladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilmek üzere alınan 65 otobüs/kamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü için sonuçlar belli oldu. İlandan mülakatlara kadar tüm aşamaları büyük bir titizlikle ve hakkaniyet içerisinde gerçekleştirilen alım süreci tamamlandı. 15, 16, 17, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde belirlenen listelere göre gerçekleştirilen sözlü ve uygulamalı mülakatlar büyük bir titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı.

İlan sürecinden sonraki süreç şu şekilde devam etti:

“BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti. bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan 65 adet otobüs/kamyon şoförü ve 5 adet iş makinesi operatörü için başvuruları kabul edilen kişiler arasından mülakata çağrılan 260 adet otobüs/kamyon şoförü adayı ve 20 adet iş makinesi operatörü adayı Noter tarafından kura çekilerek belirlenmiş ve kuradan çıkan kişiler listesi Van Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasında ilan edildi. Daha sonra bahse konu Noter kura çekimi sonucu isimleri belirlenen başvuru sahiplerinin ilanda belirtilen belgelerini istenildiği şekilde hazırlayarak en geç 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan BELVAN Ulaşım Sanayi Tic. Ltd. Şti’ye elden teslim etmeleri ve süresi içerisinde belirtilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik belge teslim eden başvuru sahiplerinin mülakata çağrılmayacağı duyuruldu. Son alarak da 65 adet otobüs/kamyon şoförü ve 5 adet iş makinesi operatörü alımı için uygulamalı ve sözlü mülakatlar 15.02.202119.02.2021 tarihlerinde İpekyolu Caddesi Üzeri Eski YSE adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait Garaj Amirliği sahasında gerçekleştirildi.

Buna göre 65 adet otobüs/kamyon şoförü ve 5 adet iş makinesi operatörü alımı için yapılan uygulamalı ve sözlü mülakat sonucunda başarılı olup hak kazanan adayların isim listelerine https://bit.ly/2NPEpxh linkinden ulaşılabilir.”

