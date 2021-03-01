Tuşba Belediyesinden ‘sanayi sitesi’ açıklaması

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve site esnafı ile ilgili genel sorun ve sıkıntıların sürekli olarak belediyeyle ilişkilendirilmesi üzerine bir açıklama yayınladı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, “Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, ilçe sınırında bulunması dışında Tuşba Belediyesi ile doğrudan ilişkili bir alan değildir. Sanayi sitesinin temel belediyecilik işlerinin yapılması ve ÇTV ile tabela vergisi dışında belediye eliyle yürütülen hiçbir süreci yoktur. Kendi kooperatif yönetimi bulunan sanayi sitesinin kararları da kooperatif yönetimince alınmaktadır. Sitedeki genel düzen ve nizamın bozulması, halk diliyle ‘sundurma’ diye dile getirilen alanların yapılması ve görüntünün bozulması üzerine de sanayi yönetiminin almış olduğu etrafı açık takılıp sökülebilir ve 7 metreyi geçmeyecek şekilde sundurma yapılması uygulamasına aykırı nitelikte davranışta bulunan esnafımıza yönelik sundurmaların etrafını kapatmaları üzerine aykırılıkların giderilmesi için kooperatif yönetimince karar alınmıştır. Son dönemlerde olayın tekrar tekrar gündeme getirilmesi ve bazı kasıtlı şahısların olayı farklı noktalara çekmesi üzerine belediyemiz yetkilileri ile Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi arasında görüşmeler yapılmıştır. Site kooperatifi yönetiminin, mevcut sorunlarını mart ayı sonunda yapacakları genel kurul toplantısında ele alarak oy çokluğu ile giderme taraftarı olduklarını belirtmesi üzerine belediyemizce de mart ayı sonuna kadar sanayi esnafımıza süre tanınarak yapıcı bir tavır alma taraftarı olmuştur. Devam eden bu süreç içerisinde geçmişten bugüne konuyu farklı noktalara çarpıtan şahıslar konuyu siyasilerle bir polemik oluşturma noktasına çekmeye çalışmıştır. Belediyemiz bu noktada taraf olmadığı gibi yasal çerçevede de her türlü yasal adımı atacak noktadadır. Bunun dışındaki tüm iddialar asılsız olup gerçeklikten uzak ve belediyemizi yıpratacak şekilde kasti olarak planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgi ve taktirlerine sunarız” denildi.

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