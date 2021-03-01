VASKİ, kar kış demeden hizmete devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, arazi engeli ve elverişsiz hava şartlarına rağmen arıza onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, sıfırın altında seyir eden hava koşullarına rağmen il merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde olumsuz hava koşuları etkisini sürdürürken yer yer hava sıcaklıkları düşerek kar yağışı etkili oluyor. Özellikle ilçelerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar, VASKİ ekiplerinin çalışmalarına engel olmadı. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen VASKİ ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması adına fedakâr bir şekilde mesai mefhumu gözetmeden ortaya koyduğu emek ile yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

VASKİ Kuzey Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Erciş’e bağlı Keklikova ve Salmanağa Mahallesi’ni besleyen kaynak içme suyu hattının tıkanması üzerine harekete geçti. 2 bin 850 metre yüksekliğinde olan Çakali Yaylası’ndaki kaynak suyuna ulaşmak için yola çıkan VASKİ ekipleri, ilk olarak Samandöken Mahallesi’ne ulaştı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığını gören ekipler, iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı. Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen 12 kilometrelik yolu uzun uğraşlar sonucu temizleyen ekipler, mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için geriye kalan 7 kilometrelik yolu malzemelerini sırtlayarak yürüdü. Engebeli arazi ve elverişsiz hava koşulları altında kaynak suyuna ulaşan ekipler, arızayı onararak iki mahalleye su akışını tekrardan sağladı.

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