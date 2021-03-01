Kaymakam Türkman’dan okul ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Türkman’dan okul ziyareti

İHA

Kaymakam Türkman’dan okul ziyareti

Van’ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, yüz yüze eğitime devam eden öğrencileri ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.
Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, haftanın ilk gününde kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti. Doğanlar ve Akın mahallelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Türkman, okullarla ilgili de idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler veren Türkman, öğrencilere nasihatte bulunarak bol bol kitap okuyup ders çalışmalarını istedi.
Kaymakam Türkman, daha sonra Doğanlar ve Akın mahallelerinin muhtarları ve azalarıyla da ayrı ayrı bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına davet edildi
YEREL HABERLER Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına ...
Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
VASKİ, kar kış demeden hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER VASKİ, kar kış demeden hizmete devam ediyor
Tuşba Belediyesinden ‘sanayi sitesi’ açıklaması
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘sanayi sitesi’ açıklaması
Vanlı mühendis koronadan ölen kız arkadaşı için şarkı yazıp klip çekti
YEREL HABERLER Vanlı mühendis koronadan ölen kız arkadaşı için şarkı ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personelin mülakat sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personelin ...
Van polisi öğrencilerle seksek oynadı
YEREL HABERLER Van polisi öğrencilerle seksek oynadı
Erciş’te sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Erciş’te sokak hayvanları unutulmadı
Van'da yüz yüze eğitim öncesi okul bahçelerine sosyal mesafe uyarı işaretleri çizildi
YEREL HABERLER Van'da yüz yüze eğitim öncesi okul bahçelerine sosyal ...
Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek ...
Van’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Van’da korkutan yangın
İpekyolu’nda temizlik seferberliği
YEREL HABERLER İpekyolu’nda temizlik seferberliği
Van'da evde yangın
YEREL HABERLER Van'da evde yangın
Başkan Akman’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan esnaf ziyareti
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Model uçak yapan Vanlı kızların 'Selçuk Bayraktar' heyecanı
YEREL HABERLER Model uçak yapan Vanlı kızların 'Selçuk Bayraktar' ...
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
YEREL HABERLER Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' ...
Çaldıran termal kayak merkezi renkli bir sezon geçiriyor Çaldıran’daki termal kayak merkezi gazetecileri ağırladı Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari: “Burayı uluslararası kayak merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Çaldıran termal kayak merkezi renkli bir sezon ...
Gürpınar Belediyesi’nden ‘İftarımı paylaşıyorum’ kampanyası
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi’nden ‘İftarımı paylaşıyorum’ ...
Van'da, 65 yaş üstü aşılanma oranı yüze 53 
YEREL HABERLER Van'da, 65 yaş üstü aşılanma oranı yüze 53 
Van Valiliğinden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı çağrısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı ...
Vanlı köy çocuklarının 'Aylin abla'sı
YEREL HABERLER Vanlı köy çocuklarının 'Aylin abla'sı