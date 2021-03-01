Vali Bilmez, taziyelerden dolayı vaka sayısının arttığını duyurdu

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, iki ilçedeki taziyelerden dolayı vaka sayısının arttığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Normalleşmeye bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde Özalp’in Çubuklu Mahallesi’nde Erzengin, Tuşba’nın Altıntepe Mahallesi’nde Dinç ailelerinin taziyeleri, korona virüs vaka sayımızı arttırmıştır. Normalleşmeye geçmek için taziye konusundaki kısıtlamalara ve kurallara uyalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.