Gizli kurulan taziyeler vaka sayısını attırdı

Korona virüs vakaları bakımından büyükşehirler arasında en iyi durumda olan Van’da, yasak olmasına rağmen gizli şekilde kurulduğu sonradan tespit edilen 2 taziye vaka sayılarında artışa neden oldu.

Tüm Türkiye, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarının atılacağı kararları beklerken, Van’da uzun zamandır artış göstermeyen korona virüs vaka sayısı, yasak olmasına rağmen taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi. Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi’nde Erzengin ailesi ve Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi’ndeki Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

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