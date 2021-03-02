Van’da eğitim öğretimin çerçevesi belirlendi

Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte düşük riskli grupta bulunan Van’da eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8. Sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9.10.11. sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 12. sınıflar haftada 1624 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak" denildi.

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