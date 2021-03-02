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Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılması Vanlı turizmcileri sevindirdi

İHA

Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılması Vanlı turizmcileri sevindirdi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yer alan Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılması, Vanlı turizmciler tarafından sevinçle karşılandı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yer alan Üzümlü Sınır Kapısı’nın 27 Şubat itibariyle açılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Van Turizm Konseyi Başkanı Yunus Yüksel, Kapıköy Sınır Kapısı’nın da en kısa zamanda açılmasını umut ettiklerini söyledi. Korona virüsün Türkiye’de yayılmaya başlaması ile birçok tedbirin alınmaya başladığını dile getiren Yüksel, bu kapsamda Kapıköy Sınır Kapısı’nın 23 Şubat 2020 tarihinde kapatıldığını hatırlattı. Van’ın ve bölge ekonomisinin en önemli ayağını İranlı turistlerin oluşturduğunu vurgulayan Yüksel, “İranlı turistlerin ilimize olan yoğun ilgisi, birçok kesimin iş alanını İranlı turistler üzerinden yeniden şekillendirmesine sebep olmuştur. Bir yılı aşkın bir süredir kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı, ilimizin ekonomisini durma noktasına getirmiş, özellikle otel ve konaklama hizmeti veren işletmeler çok ciddi ekonomik kayıplar yaşamış, belirtilen iş kollarında çalışan binlerce işçi ücretsiz izne çıkarılmış ve birçok aile mağdur durumda kalmıştır” dedi.
Türkiye’de alınan tedbirler neticesinde hemen hemen tüm ülkeler ile olan sınır kapılarının açıldığını ve uluslararası seyahatlerin yeniden başladığına dikkat çeken Yüksel, “Komşu ilimiz Hakkari’nin sınır kapısı olan ÇukurcaÜzümlü Sınır Kapısı 27 Şubat 2021 tarihinde açılmış ve bu bizi mutlu ettiği gibi umutlandırmıştır. Bizler Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Van’da yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümünün temel noktasının İran ile olan sınır kapısının ivedilikle açılması olduğuna vurgu yapan Yüksel, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kontrollü normalleşme ile ilimizde okullar eğitime açılmış, kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle açılmasına karar verilmiştir. İlimizde hal böyle iken bizler Kapıköy Sınır Kapısı’nın nevruz öncesi açılmasını Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililerimizden talep ediyoruz. Bu anlamda ilimizin sınır kapılarının açılması için çok büyük emek veren Valimiz Mehmet Emin Bilmez’in üstün gayretlerinin netice vereceğine olan inancımız tamdır. Yine AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’ın üstün gayretleri neticesinde ilimizin İran olan sınır kapısının tez vakitte açılacağına olan inancımız her geçen gün artmaktadır” diye konuştu.
İranlı turistlerin uzun Nevruz tatili döneminde Van’a ve ülkeye olan teveccühlerinin herkesçe bilindiğini de sözlerine ekleyen Yüksel, “Son bir yıl içerisinde yaşanan ekonomik kayıpların telafi edilmesi ve istihdama destek olunması adına nevruz döneminden önce sınır kapılarının kontrollü bir şekilde açılması halkımızın haklı talebidir. Ülkemizde korona virüs vaka sayısının en düşük olduğu büyükşehir Van ilidir. Valimiz ve milletvekillerimizin girişimi ve STK’ların desteği ile sınır kapısının tez vakitte açılacağı müjdesi halkımız arasında yayılmıştır. İlimizin esnafı yeni dönemde ülkemizi ziyarete gelecek olan misafirler için hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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