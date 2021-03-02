Tuşba’da yüz yüze eğitim başladı

Van’ın Tuşba ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitim öğretim başladı.

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman’ın katılımı ile Tuşba ilçesine bağlı Vali Haydar Bey Lisesinde tören yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Burhan Kırıcı ve Recep Türk ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Kaymakam Furkan Duman, “Öğrencilerimiz ile yüz yüze, diğer öğrencilerimizle online olarak İstiklal Marşı'mızı coşkulu bir şekilde söyleyerek yeni döneme başladık. Önce uzaktan eğitim ardından ara tatil derken öğrenciler üç ayı aşkın süredir okullarından ayrıydı. Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla hasret sona erdi. Bu hafta itibarıyla Tuşba ilçemize bağlı tüm öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İkinci yarıyılın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ve katılımcılar, Tuşba Kaymakamlığı tarafından temin edilen kitapları öğrencilere hediye ettiler.

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