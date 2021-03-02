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Erciş’teki öğrenciler 110 ton dezenfektan üreterek 2 milyon lira ciro yaptı

İHA

Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yüzey ve el dezenfektanı üretilerek korona virüs sürecinde 2 milyon 44 bin lira ciro elde edildi.

Erciş’teki öğrenciler 110 ton dezenfektan üreterek 2 milyon lira ciro yaptı

Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yüzey ve el dezenfektanı üretilerek korona virüs sürecinde 2 milyon 44 bin lira ciro elde edildi.
Erciş ilçesinin Sahil Kent Mahallesi'ndeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, salgın sürecinde kurumların ve ilçe sakinlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla dezenfektan üretimine başlanıldı. Kimya bölümünde oluşturulan atölyede çalışan 3 öğretmen ile 12 öğrenci, salgının başından bu yana 110 ton el ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirerek, Van ve Kars'taki birçok okula, ayrıca kamu kurumlarına gönderdi. Üretimle okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin lira katkı sağlayan öğrenciler, bu sayede hem meslek öğrendi hem de kazandıkları para ile aile bütçesine destek oldu. Okulda "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere de ücretsiz dezenfektan ve maske yardımı yapıldı.

"Ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Okul Müdürü Veysel Sağlam, 2020 yılında tüm dünyada baş gösteren korona virüs salgını ile ilgili kimya bölümü alanında dezenfektan üretimine başladıklarını belirterek, “Bu dezenfektan üretimini Van ve Kars'taki okullar ile kamu kurumlarına ve belediyelere sattık. Toplam 110 ton dezenfektan ürettik. 2 milyon 44 bin lira gelir elde ettik. Bu gelirlerin tümünden okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri faydalandı. Bu arada okulumuz öğretmen ve öğrencilerine Mili Eğitim Bakanlığı da sessiz kalmadı. Onlara başarı belgelerini sundular. Biz burada daha çok öğrencilerimizin el becerilerini geliştirip ileride iş sahibi olabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu üretimde bize katı sunan tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.
Kimya Bölümü Alan Şefi Mümin Pişkin ise Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ürünlerle yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini kaydederek, "Salgının ortaya çıktığı dönemde üretime başladık ve idarecilerimizin destekleriyle büyüttük. Bu süreci avantaja çevirerek öğrencilerimizin meslek edinmesini de sağladık" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Uğur Bahadır da, hem ülkemizde ve hem de dünyada baş gösteren salgınla mücadeleye katkı sağlamak için 3 öğretmen ve 12 öğrenciyle birlikte el ve yüz dezenfektan üretimi yaptıklarını anlattı. Bu dönemde hem kendi ailesine hem de öğrenci arkadaşlarının bütçesine katkı sağladığını söyleyen Bahadır, mesleği devam ettirebilecek bilgi ve birikim kazandıklarına belirterek, desteklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

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