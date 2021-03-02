Kaymakam Solak’tan okul ziyareti

– Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş ile birlikte Oğulveren İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, haftanın ilk gününde kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti. Oğulveren Mahallesi’ndeki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Solak, okulla ilgili de idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler veren Solak, öğrencilerle sohbet ederek beraberinde götürdüğü oyuncakları hediye etti.

Kaymakam Solak, daha sonra Oğulveren Mahallesi’nde ikamet eden ailelerle bir araya geldi. Kaymakam Solak, ailelerin istek, talep ve sorunlarını dinledi. Aile buluşmasına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş da eşlik etti.

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