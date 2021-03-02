Kaymakam Akbulut’tan normalleşme uyarısı

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, normalleşme adımları çerçevesinde esnaf ve okulları ziyaret ederek uyulması gereken kurallarla ilgili uyarılarda bulundu.

Van’da alınan yeni kararların ardından Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, ilçe merkezindeki lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeleri ziyaret edip sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verileceğini belirterek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Akbulut, “Sağlık Bakanlığının yayınladığı haritaya göre ilimiz mavi, yani düşük risk grubunda yer alıyor. İlçemizde de çok şükür hiçbir vaka yok. Bugün kısıtlamaları sona eren işletmelerimizi ve okullarımızı ziyaret ederek, gerekli uyarılarımızı yaptık. Dün akşam yayınlanan genelgede belirtilen kurallara, önceki gibi bundan sonrada tüm Çataklı vatandaşların hassasiyet göstererek uyacağına eminim. Maske, mesafe ve temizlik konusunda göstermiş oldukları duyarlı davranışlarının devam etmesini diliyorum, aksi takdirde kaldırılan kısıtlamalar geri gelir. İlgili kurumlarımız tarafından pandemi tedbirleri ile ilgili denetimler de sürecektir. Kırsal mahallerimiz ve merkez mahallerimizde aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıklarından pandemi salgınının yayılmasına karşı vermiş olduğumuz mücadeleye destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

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