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Elleri olmayan Vanlı ressamdan Erdoğan portresi

DHA

Elleri olmayan Vanlı ressamdan Erdoğan portresi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, doğuştan iki eli de olmayan, fiziksel engelli Vedat Kiyat (33), dirseklerindeki iki parmağı arasına yerleştirdiği kalemle yaptığı portre ve yağlı boya manzara resimleri ile görenleri şaşırtıyor. Kiyat, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine destek veren Vali Mehmet Emin Bilmez'in de kara kalem portrelerini yaptı. Muhtar babası şehit olduktan sonra resme yoğunlaştığını anlatan Kiyat, "Resim, beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. O yüzden resim çizerken çok mutlu oluyorum. Kara kalem ve yağlı boyadan her türlü resmi çiziyorum. Geçimimi de yaptığım tabloları satarak sağlıyorum" dedi. 
Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan iki eli olmayan fiziksel engelli 3 çocuk babası Vedat Kiyat, henüz 8 yaşandayken muhtar olan babası Çatak ilçesinde teröristlerce şehit edildi. Babası şehit olduktan sonra evinde resim çizmeye başlayan Kiyat'ın yeteneğini evine bir süre önce ziyarete gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Blimez keşfetti. Bilmez, kendi imkanları ile evinde resim çizen Kiyat'a malzeme desteğinde bulunup, Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gelmesini sağladı. Aile merkezine gelen Kiyat, çizdiği resimlerle herkesi şaşırttı. Dirseklerindeki iki parmağı arasında yerleştirdiği kalemle çizdiği kara kalem portre ve yağlı boya manzara çalışmalarıyla görenleri şaşırtan Kiyat, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine destek veren Vali Mehmet Emin Bilmez'in de portre resimlerini çizdi. 
'RESİM BENİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARDI
Okula başlamadan resim çizdiğini anlatan Kiyat," Babam şehit olduktan sonra ben resim çizmeye daha da yoğunlaştım.Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şeydir. O yüzden ben resim çizerken çok mutlu oluyorum. Karakalem  ve yağlı boyadan her türlü resim çiziyorum. Geçimimi de yaptığım tabloları satarak sağlıyorum. Sayın valimizin eşi Meral Bilmez hanımfendi bir  süre önce ziyaretimize geldi. Sonra da bana malzeme desteğinde bulundu ve şu an da Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na geliyorum. Bu konuda bana dektek veren sayın valimizin eşi  Meral Hanım ve Kadın Aile Merkezi Daire Başaknı Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAYRANIYIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğu için portre resmini çizdiğini anlatan Kiyat, "Çizdiğim resmi sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edebilirsem belki de en büyük mutluluğu yaşamış olurum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Sayın Valimizin de bana büyük destekleri oldu. Onu da çok sevdiğim için portresini çizdim. İnşallah yakın zamanda kendisine hediye etmeyi düşünüyorum." dedi.
YAPTIĞI ÇALIŞMALARI HAYRANLIKLA İZLİYORUM
Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ile birlikte yaptıkları aile ziyareti sırasında Kiyat'ın resim yeteneğini keşfettiklerini belirterek, "Kendilerine misafir olduk. Vedat beyi görünce gerçekten çok etkilendik. Doğuştan kolları olmamasına rağmen yeteneği çok iyi. Resim çizmeyi çok seviyor. Kısıtlı imkanlara rağmen bir çok resim çizmişti. Biz de Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Daire Başkanlığı olarak kendisine destek olmak istedik ve onun ciddi desteğe ihtiyacı var. O sebeple de kendi merkezimize aldık. Resim öğretmenimiz var, kursumuz var. O anlamda destekliyoruz. Gerçekten de Veday beyin profesyonel ressamlar tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bizim merkezimize 20 gün oldu geleli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyor. Başladığı kara kalem çalışmasında Cumhurbaşkanımız ve sayın Valimizin portrelerini çizdi. Çok kısa zamanda bu kadar güzel çizimler yapmasını ben hayranlıkla izliyorum. Biz bu portreleri sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın valimize hediye etmeyi düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Resamlar da desteklerse çok büyük bir sanatçıyı kazanmış olacağız." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-03-03 08:43:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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