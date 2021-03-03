Başkale’de 123 kilogram eroin ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde çuvallarla yere gömülmüş vaziyette 123 kilogram eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güleçler Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Barut’un da katıldığı operasyonda, belirlenen 3 ev arasında yapılan arama sonucu yere gömülmüş vaziyette çuvallar içerisinde 123 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye ele konulurken, kim ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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