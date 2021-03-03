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Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

DHA

Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu


Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın narkotik köpek 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, evlerin arasında çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Güleçler Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Barut' ile 3 evin arasında yaptığı aramada, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2021-03-03 10:09:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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