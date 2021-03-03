Çaldıran Belediyesinden kaldırım ve çatı temizliği

Van’ın Çaldıran Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından kaldırımlarla çatılarda oluşan buz kütlelerini temizledi.

2 bin 50 rakımlı Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda, kaldırımlarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda kar temizleme çalışması başlatıldı. Yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları ile kaldırımlar iş makinelerinin yardımıyla temizlendi.

Çaldıran’da kar yağışının bir aya kadar etkili olabileceğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz 2 bin 50 rakımlı kar yağışının sürekli yaşandığı bir yerdir. Her yıl mart ayı sonlarına kadar kar yağışı etkili oluyor. Son yağan karla birlikte ilçe merkezimizde bulunan kaldırımlarda biriken karlar temizlenerek, oluşan buz kütleleri ise iş makinelerinin yardımıyla kırılarak yaya geçişleri için temizlendi. Aynı zamanda yüksek binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları da karla mücadele ekiplerimizce temizlenerek olası tehlikelerin önüne geçilmiş olundu. Sonlarına yaklaştığımız kış mevsiminde karla mücadelede halkımızın rahat edebilmesi ve sağlıklı bir ulaşım yaşamaları için Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz 7/24 aralıksız halkımızın hizmetindedir” dedi.

Kaldırımları kullanan esnaf ve vatandaşlar ise bu yıl karla mücadele konusunda yapılan çalışmaları beğendiklerini belirterek, ilçede kar yağışının hemen akabinde yolların açıldığını ve yayaların kullandığı kaldırımların temizlendiğini dile getirerek, “Olası tehlikelere karşı çatılarda oluşan buz sarkıtlarının da düzenli olarak temizlenmesi bizleri mutlu etmiştir. Belediye yetkililerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.