Van'da şehir içi servisler denetlendi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte denetimlerini arttırdı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir için yolcu taşımacılığı yapan servisleri denetledi. Pandemi kurallarına uyulması için uyarılarını yenileyen ekipler; maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini anlattı. Kurallara riayet etmeyen ve kapasitesinden fazla yolcu alan birçok servis sürücüsüne ceza uygulandı.

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