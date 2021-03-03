Gürpınar Belediyesi ilçedeki metruk yapıları yıkıyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Gürpınar’da metruk halde bulunan ve halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden atıl durumdaki yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit edilerek yıkımı gerçekleştiriliyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaderine terk edilmiş metruk yapıları alınan güvenlik önlemleri sonrası yıkıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Bu yıl hava sıcaklığı normalin üzerinde seyrediyor. Bizde bu durumu fırsata çevirerek sahadaki çalışmalarımıza erken başladık. Kaderine terk edilmiş metruk yapılarla ilgili çok sayıda talep alıyoruz. Program dahilinde ilçe merkezi ve mahallerimizde çalışmalara başladık. Tüm bu çalışmalarımızı sürdürürken korona virüs salgınıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Kontrollü normalleşme ile birlikte asla rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

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