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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy, Van istikametinden gelen Furkan İleri’nin yönetimindeki 27 AHA 308 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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