Başkale’de 154 kilogram toz esrar ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 154 kilo toz esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiyeİran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekiplerin bir evde yaptığı aramada, çuvallar içerisinde saklanmış 154 kilo toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucunun ele geçirildiği evin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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