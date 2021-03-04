Meteorolojiden Van ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van’ın güney ilçeleriyle Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların zaman zaman Hakkari’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 6, Bitlis’te 3, Muş’ta 4 ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının Hakkari il geneli ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun (2050cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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