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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da korkutan yangın

İHA

Van’da korkutan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir fırında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.
Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Atilla Bala’ya ait fırında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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