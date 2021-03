Edremit Belediyesinden okullara ateş ölçer cihazı İlçedeki bütün okullara ateş ölçer cihazı verildi

Van’ın Edremit Belediyesi, yeniden açılan okullarda eğitim öğretimin sağlıklı ortamlarda yürütülmesi adına ilçedeki tüm okullara ateş ölçer cihazı dağıttı.

Göreve geldiği günden itibaren eğitime çeşitli desteklerde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bunlara bir yenisini daha ekledi. Normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitimin start alması ile Edremit Belediyesi de eğitim alanındaki çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Okulların tadilatı, öğrencilere kaynak kitap ve tablet dağıtımı, çeşitli kurslar ve bilgilendirici programlar düzenleyen belediye anlamlı bir projeye daha imza attı. Tüm okullarda idarecilere teslim edilen cihazlar okul girişlerinde kullanılacak. Okula gelen öğrenciler başta olmak üzere veliler ve ziyaretçiler ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınacak.



“Tedbirleri elden bırakmamalıyız”

Eğitimlerin sağlıklı bir ortamda yürütülmesi noktasında toplamda 110 okula dağıtılan cihazlar kullanılmaya başlarken, konu ile ilgili Edremit Belediye Başkanı İsmail Say açıklamalarda bulundu. Van’ın Türkiye haritasında düşük riskli grupta bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say, bu normalleşmenin en kısa zamanda tüm ülkede uygulanmasını umut ettiklerini belirtti. Van’ın düşük riskli grupta bulunmasından dolayı vatandaşların rehavete kapılmaması konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Say; maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı riayetle uyulması gerektiğini kaydetti.



“Tüm okullarımıza ateş ölçer cihazı dağıttık”

Herkesin üzerine düşen görevin daha fazlasını yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Say, “Normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitimin başlamasıyla bizde okullarımızdaki risklerin takip edilmesi hususunda belediye olarak tüm ölçer cihazı desteği verdik. Öğrencilerimiz ve velilerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın okula giriş çıkışlarının kontrol altında tutulmaması adına böyle bir çalışmaya imza attık. Her alanda herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapması gerekir. Böylesi birlikteliklerimizle bu sürecin üzerinden gelebiliriz” dedi.

