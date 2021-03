Başkan Akman’dan ‘Deprem Haftası’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, depremlerde büyük can ve maddi kayıplarının yaşanmaması için her bireyin kendine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Depremler değil, tedbirsizlik öldürür gerçeğini unutmamamız gerekir” dedi.

Toplumda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla 17 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Deprem Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; depremlerin, dünyanın en önemli gerçeklerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Başkan Akman, Van’ın deprem kuşağında olması dolayısıyla daha dayanıklı yapılar yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Depremleri önleyemeseler de depremden dolayı oluşacak yıkımları önleyebileceklerini dile getiren Başkan Akman, “1976 yılında yaşadığımız Çaldıran, 23 Ekim ve akabinde 9 Kasım 2011 Van ve bir yıl önce Başkale ilçesinde meydana gelen depremlerde gördüğümüz bir gerçek var. ‘Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor.’ Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalıyız. Tüm yapılarımızı deprem yönetmeliği, mimarlıkmühendislik projelerine uygun yaparsak ölüm ve yıkımları da önlemiş oluruz” dedi.

Yerel yöneticiler olarak deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması, gözyaşlarının akmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak depreme dayanıklı yapıların yapılması ve yerleşim alanlarının oluşturulması, kaçak yapıların önlenmesi konusunda tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde ve ülkemizde deprem bilincinin artmasını ve tüm vatandaşlarımıza deprem felaketinden uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

