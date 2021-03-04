Başkan Vekili Aslan’dan esnafa bilgilendirme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yüzbaşıoğlu Caddesi’ne uygulanacak yeni proje nedeniyle esnafla bir araya geldi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde mahalle ve esnaf ziyaretini sürdürüyor. Ziyaret kapsamında, ilçeye bağlı Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafıyla bir çayevinde buluşan Aslan, burada esnafın taleplerini dinledi.

Caddeyle ilgili yapılacak yeni projenin görsellerini esnafla paylaşan, projeksiyondan ayrıntılı bilgilendirme yapan Başkan Vekili Aslan, yeni proje konusunda esnafın da görüşlerini aldı. Cadde esnafı uygulanacak proje ve uygulamayı çok beğendiğini ifade ederek, Aslan’a teşekkür etti.



“Her zaman esnafımızın yanında olduk”

Yeni projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Aslan, yeni imajına kavuşacak caddeyi Van’a kazandıracaklarını belirtti. Kaymakam Aslan, “Cadde esnafımızı dinleyerek ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Birçok mahalle, sokak ve caddede çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Burayı da prestij cadde haline getireceğiz. Göreve geldiğim günden bu yana her zaman esnafımızın yanında oldum. Bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız” dedi.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan cadde esnafı, Kaymakam Aslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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