Gürpınar’da kontrollü normalleşme denetimi

Van’ın Gürpınar ilçesinde "kontrollü normalleşme" döneminin başlamasının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılınçoğlu ve İlçe Emniyet Amir Vekili Nizamettin Mutlu’nun katıldığı denetimde iş yerlerinde alınan önlemler kontrol edildi. Uzun zaman sonra iş yerlerini açan esnaf, memnuniyetlerini dile getirirken, Kaymakam Kayabaşı, “Kontrollü Normalleşme Döneminde Sağlık Bakanlığınca belirlenen risk grubuna göre Van mavi renkte, yani düşük riskli iller arasında yer almaktadır. İnşallah kurallara dikkat ederek bu durumu korumaya devam ederiz” dedi.

Belediye Başkanı Tanış ise salgının bitmediğini, verilen mücadelenin tüm kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Uzun süredir kapalı olan iş yerleri sahiplerine hayırlı kazançlar dileyen Başkan Tanış, “Kurallara riayet ettikleri için tüm esnaf ve iş yeri sahiplerine teşekkür ediyorum. Ancak biz kurumlarımızın işbirliği ile denetim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Düşük il kategorisinde olmamız rahatlamamız anlamına gelmez. Maske, mesafe ve temizlik kuralına sıkı sıkıya bağlanmalıyız” diye konuştu.

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