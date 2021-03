Tuşba’da dinamik denetim süreci

Van’ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Dinamik Denetim Süreci’ genelgesi kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.

Kaymakam Duman ve Belediye Başkanı Akman, kontrollü normalleşme ile birlikte saha denetimi gerçekleştirdi. Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Taşdelen ve Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan ile Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk’ün de eşlik ettiği denetimler kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik hatırlatmasında bulunan Kaymakam Duman ve Başkan Akman, bu işin şakasının olmadığı, tedbir ve kurallara uyma gerekliliği konusunda uyarılarda bulundular.

Otogar Kavşağı’ndan başlayarak VanErciş karayolu üzerinde bulunan lokanta, restoran, kafe, market, berber, kuaför salonlarına yapılan ziyaretlerin akabinde bir açıklama yapan Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerine uyulması gerektiğini söyledi. Tedbirlerin risk grubuna göre il bazında uygulanacağını hatırlatan Kaymakam Duman, “Hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerinin uyulması kadar denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük önem arz ediyor” dedi.

Van’ın da aralarında bulunduğu bazı illerde yaşanan vaka sayısındaki düşüş ile birlikte kontrollü normalleşme dönemine daha kapsamlı bir şekilde geçildiğini hatırlatan Başkan Akman da, denetimlerin yanı sıra iş yerlerini açan esnafı da ziyaret ettiklerini söyledi. Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşın rahatı ve huzuru için birçok tedbirin uygulamaya konulduğunu söyleyen Başkan Akman, “Uygulamaya konulan bu tedbirlere uyulması konusunda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekir. Toplum olarak almış olduğumuz ciddi tedbirler sonucu elde ettiğimiz bu kazanımları kaybetmememiz gerekir. Aksi takdirde tekrar başa dönebiliriz. Bunun için her vatandaşımızın üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tamdır” şeklinde konuştu.

