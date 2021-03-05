Van'da kar yağışı; 165 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, güneşli havanın ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent genelinde 165 yerleşim yerinin yolu, kardan ulaşıma kapandı.

Van'da güneşli hava sonrası dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezi, beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Kar yağışıyla 72 mahalle ve 93 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun mücadele başlattı. Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-05 10:03:50



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