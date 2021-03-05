İpekyolu ilçesinde "çat kapı" korona virüs denetimi

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamlığı bünyesindeki “İlçe Salgın Denetim Merkezi” koordinasyonunda oluşturulan 'Mahalle Denetim Ekipleri' korona virüs salgın hastalığına karşı verilen mücadele kapsamında, pozitif veya temaslı vaka olarak evde izolasyon altında bulunan bireyleri her gün düzenli olarak hanelerinde kontrol etmeye devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamlığı, korona virüs salgın hastalığına karşı her alanda verilen etkin mücadelede, uyulması gereken bütün tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla üstüne düşen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İlçe Salgın Denetim Merkezi koordinasyonunda faaliyet gösteren mahalle denetim ekipleri de ilçe genelinde bulunan 50 mahallenin tamamını günü birlik dolaşarak Covid19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon altındaki bütün vatandaşların, evde olup olmadıklarını tespit etmek için “çat kapı” denetimlerini yapmaya ara vermeden devam ediyor.



"İhbar çağrı merkezi 7 gün 24 saat aktif"

İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde “7 gün 24 saat” çalışma esası ile hizmet veren İhbar Çağrı Merkezinde ise; Covid19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı davranan kişiler hakkında “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması üzerinden ya da 112, 155 ve 156 no'lu telefonlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi ve ihbar edilen yerde gerekli denetimin yapılması amacıyla İSDEM sistemi üzerinden konusuna göre oluşturulmuş olan ilgili ekibe yönlendirilen ihbarlar ivedilikle sonuçlandırılıyor. Son olarak, izolasyona tabi vatandaşların karantina süreleri boyunca evden dışarı çıkmamaları için gerekli hatırlatmaları yapan ve bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Mahalle Denetim Ekipleri; başta İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu olmak üzere devletin tüm kurulları ile birlikte vatandaşların hizmetinde olduklarını ve denetimlerdeki asıl önceliğin vatandaşların sağlığını korumak ve salgın hastalığına karşı toplum olarak verilen etkin mücadelede üstlendikleri görevi layıkıyla yerine getirmek olduğunu ifade ettiler.

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