Van Umut Kervanı’ndan 510 aileye gıda yardımı

Van Umut Kervanı, üç ayların başlamasıyla birlikte 510 aileye gıda yardımında bulundu.

Üç ayların başlamasıyla birlikte yardım çalışmalarını sıklaştıran Van Umut Kervanı, 510 aileye yardım paketi dağıttı. Daha önce tespit edilen aileleri tek tek ziyaret ederek ailelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunan Van Umut Kervanı, korona virüs pandemisi nedeniyle işini kaybeden ailelerinde yüzlerini güldürdü. Yaptıkları yardımlar sayesinde zengin ile fakir arasında gönül köprülerinin de kurulmasına vesile olan Van Umut Kervanı, muhtaç ve yetimlere umut olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Umut Kervanı Tespit Komisyonu Başkanı Sait Koç, “Bu ay da pandemiden dolayı çalışamayan kardeşlerimize ve ailelerimize yönelik yaklaşık 510 ailemizi tek tek aradık. Derneğe gelme imkanı olmayanlara da evlerine kadar ulaştıracağımız gıda kolilerimizi hazırladık. Bunun yanında hayırseverler tarafından verilen soğan ve patatesleri de bu gıda kolisinin yanına bırakarak bu ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yardımlara katkıda bulunan hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi.

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