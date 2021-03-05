MHP’den Vali Bilmez’e nezaket ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindekiler, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp beraberinde yardımcıları ve ilçe başkanları ile birlikte Vali Bilmez’i makamında ziyaret etti. Başkan Güngöralp, Vali Mehmet Emin Bilmez’e partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fikir alış verişinde de bulunulan ziyarette memnunluk duyduğunu belirten Vali Bilmez, Başkan Güngöralp ve yönetimine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür etti. Pandemi döneminde Van ilinin vaka oranına da değinen Vali Bilmez, “Pandemide son zamanlarda Van ilimizin durumu çok güzel ve hep mavi kalmamız lazım. Pandemi dönemi esnafımız gerçekten zor durumdaydı ve hafta sonu iş yapamıyordu. Şu an hastanelerde durumumuz vaka sayısı olarak çok iyi” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından MHP heyeti valilikten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.