Normalleşme sonrası oto galerilerde yoğunluk başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen ikinci el oto araç pazarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme kararıyla tekrar açıldı.

Van’da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen ikinci el oto pazarı normalleşme kararıyla birlikte tekrar açıldı. Maske, mesafe ve temizlik kuralları kapsamında tekrar açılan oto pazarı hizmet verdiği ilk günde yoğun ilgi gördü.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Galericiler Sitesi Başkanı Mehmet Öndül, “Pandemi nedeniyle yaklaşık 4 aydır açık oto pazarımız kapalı. Normalleşme kararıyla birlikte açık oto pazarımız halkımıza hizmet vermeye başladı. Anonslarımızla sosyal mesafe, maske ve temizlik uyarılarında bulunuyoruz, 5 dakika da bir durmadan anons yapmaya devam ediyoruz, halkımızda uyarılarımıza uyuyor. İnşallah bu pandemi Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada bitecek” dedi.



"Alıcıdan çok satıcı var"

Yaklaşık 4 aydır açık oto pazarını korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verildiğini ve normalleşme kararıyla birlikte faaliyete başlayan oto pazarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden 8 yıllık açık oto pazarı işletmecisi Nihat Aydın, “Pandemiden bu yana oto pazarının kapalı kalması elbette sıkıntı yaşattı. Normalleşme kararıyla birlikte oto pazarımız açıldı, bugün alıcıdan çok satıcılar gelmiş. Araç piyasası son zamanlarda durgun, 4 ay önce ki oranla fiyatlarda büyük fark var, bundan dolayı araç piyasası durmuş durumda. Açılan oto pazarımızda gelen insanlarımız kurallara uyuyor. Maske ve mesafe kurallarına uyuyor ve gereken tedbirleri alıyorlar. Umarım her şey çok daha iyi olacak, ülkemiz ve tüm dünya için çok daha güzel günler gelecek inşallah” diye konuştu.

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