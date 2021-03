Milletvekili Arvas Ankara Van arası mekik dokuyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası halktan hiç ayrılmadı.

Milletvekili Arvas hemen hemen her hafta haftanın üç gününü Ankara'da geriye kalan dört gününü ise seçim bölgesi olan Van ve ilçelerinde yoğun çalışmalarla halkla ve Ak Parti teşkilatları ile iç içe geçiriyor. Yaklaşık olarak 33 aydır milletvekili olan Arvas, her hafta üç gün süren TBMM yasama faaliyetleri çalışmaları sonrası soluğu Van'da alarak vatandaşların dertlerini dinliyor ve çözüm konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca kamu kurumlarının proje ve eksikliklerini yakinen takip ederek bakanlıklar nezdinde Ankara'da çözüme kavuşmasını sağlamak için gayret sarfediyor. Yoğun geçen TBMM yasama çalışması mesaisinden sonra Cuma günü sabah saatleri itibari ile Van'a gelen nilletvekili Arvas, AK Parti il başkan yardımcıları ve ilçe koordinatörleri ile soluğu Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde aldı. Mahalle başkanları istişare, değerlendirme ve mazbata dağıtımı toplantısında konuşan Milletvekili Arvas, "Ak Partinin yatırımlarından söz ederek 18 yılda yapılan yatırımları, bölgenin ve Türkiye'nin parti yatırımları ile kalkındığını anlatarak Ak Parti her kesin, her kesimin ve gönüllerin partisidir. Milletvekili Arvas Ak Partinin her gönüle dokunan her vatandaşa temasta bulunan gidilmedik yer tutulmadık el kalmayacak şekilde çalışmalar yaptığını ve halkının gönlünde yer edindi" dedi.

Milletvekili Arvas, "Bizler gençlerimizin beyaz önlükler giyerek halkına, ülkesine ve bölgesine faydalı ve kariyer sahibi gençler olarak yetişmesi için çaba sarfediyoruz. Diğer cenahlardaki partiler gibi kefen, mağara, hapis vadetmiyoruz. Milletin derdi ve sorunlarıyla ilgilenmeyip ideolojik saplantılarla millletin başına dert olanlar başaramayacaklarından emin olsunlar. Halkımızın ferasetiyle milletimizin gönüllerinde yer edinemeyecek olanlar, daima yenilgiye mahkum olacaklardır. Memlekette emperyalizmin silahşörlüğünü yaparak halkına kötülük yapıp içerde ve dışarda islam düşmanlığı yapanlar bilmelidirlerki akibetleri hüsran olacaktır" diye konuştu.

Hakka, iyiliğe ve doğru olana inananların bu kötü düşüncelere sahip olanlarla bir olmadığını dile getiren Milletvekili Arvas, "Hakkın daima galebe çalacağına ve hakkın galip olacağına inancımız tamdır. En hayırlımız hakka ve halka hizmet edendir. Bizler hakka hizmet etmeyi felsefe edinerek hizmet aşkıyla yolumuza devam edeceğiz. Ak Parti ülkenin ve şehirlerin kalkınması için yoğun çaba sarfederek 18 yıldır halkının hizmetinde olduğu gibi bundan sonrada halkının hizmetinde olmaya devam edecektir. Çaldıranda 5 blok ve 60 daireden oluşan emniyet lojmanlarının ihalesinin yapıldı" şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra Çaldıran Kaymakamı Yusuf Duran Dinç ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret ederek Muradiye İlçesindeki toplantıya katıldı.

Milletvekili Arvas Cumartesi günü ise Gürpınar ve Gevaş ilçelerine Ak Parti il başkanı yardımcıları ve ilçe koordinatörleri ile birlikte giderek bu ilçelerde düzenlenen mahalle başkanları toplantısı ve mazbata dağıtımına katıldı. Bu ilçelerde esnaf ziyaretleri de yapan millletvekili Arvas, maske, mesafe ve hijyen kuralları telkininde bulundu. Gürpınar ve Gevaş'ta coşkuyla karşılanan milletvekili Arvas, mahalle başkanlarına, "Sizler Ak Partinin sahadaki gönül erlerisiniz. Partimizin sahadaki gözü kulağı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elçilerisiniz. Sizler adeta her evin kapısını çalacak, her gönüle temas edecek, vatandaşın derdi ile dertlenecek ve çözümü konusunda bizlere ulaşacak olan davamızın neferlerisiniz. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimize ve şehirlerimize hizmet etmek için yoğun çaba sarfedecek ve kalkınmak için projeler üreteceğiz. Gürpınar ve Gevaş Belediye başkanlarımız projeler üreterek istihdama katkı sağlamış ve bölgeye yatırımcıları davet ederek buralarda fabrikalar kurulmasını sağlamışlardır. Kısa bir süre sonra Gürpınar ilçesinde yaklaşık olarak 600 kişinin istihdam edileceği fabrikanın faaliyete başlayacak" dedi.

Milletvekili Arvas, "Belediye başkanlarımızın ürettikleri bütün projelerde Ak Parti Van Milletvekilleri olarak bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Daima halkının hizmetinde olan belediye başkanlarımızı bu azimli çalışmalarından dolayı kutluyor ve bütün projelerinin yakın takipçisi ve destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Gürpınar'ın Hoşap Mahallesindekentsel dönüşüm 1. etabının ihalesinin önümüzdeki hafta yapılacağının müjdesini vererek Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Ak Parti Gürpınar ilçe başkanlığını ziyaret ederek Gevaş ilçesine geçti. Gevaş ilçesinde de esnaf ve minibüs kooperatifi çalışanları ile bir araya gelen Milletvekili Arvas İkizler Göletinin ihalesinin yapıldığının müjdesini vererek hava koşullarının normalleşmesi durumunda baz istasyonu çalışmalarının yapılacağını, şöförler cemiyeti ve yönetimi ile temasta bulunarak sorunun çözülmesi için ilgilli mercilerle görüştüğünü dile getirdi.

Amerika’nın göbeğinde bulunan billboardlarda 'stop Erdoğan' yazılı afiş ve pankartları kınayan milletvekili Arvas, "Millet olarak siyasi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın daima yanında yer aldığımızı ve onun yolunda ilerleyeceğimizi haykırıyor ve ilan ediyoruz" dedi.

Milletvekili Arvas daha sonra Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş kaymakamı Hamit Genç ve Gevaş İlçe teşkilatını ziyaret ederek programını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.