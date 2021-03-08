Van'da dezenfektan üretilen meslek lisesinde bir yılda 2 milyon TL ciro



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin ürettiği 110 ton dezenfektanla bölgedeki birçok okulun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı karşılandı. Okulda öğrenim gören öğrenciler, yüzey ve el dezenfektanı üretilerek pandemi sürecinde 2 milyon 44 bin TL satış elde ederek, ülke ekonomisine katkı sağladı.

Van'ın Erciş ilçesinde yüzey ve el dezenfektanı üretilen Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs sürecinde 2 milyon 44 bin TL ciro elde edildi. Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan okulda, salgın sürecinde kurumların ve ilçe sakinlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla dezenfektan üretimine başlandı. Kimya bölümünde oluşturulan atölyede çalışan 3 öğretmen ile 12 öğrenci, salgının başından bu yana 110 ton el ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirerek, Van ve Kars'taki birçok okula, ayrıca kamu kurumlarına gönderdi. Üretimle okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin TL katkı sağlayan öğrenciler, bu sayede hem meslek öğrendi hem de kazandıkları para ile aile bütçesine destek oldu. Okulda 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere de ücretsiz dezenfektan ve maske yardımı yapıldı.

`PANDEMİ SÜRECİNDE 2 MİLYON 44 BİN GELİR ELDE ETTİK´

Okul Müdürü Veysel Sağlam, koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, okul olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu dezenfektan üretimini Van ve Kars'taki okullar ile kamu kurumlarına ve belediyelere sattık. Toplam 110 ton dezenfektan ürettik. 2 milyon 44 bin TL gelir elde ettik. Bu gelirlerin tümünden okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri faydalandı. Bu arada okulumuz öğretmen ve öğrencilerine Mili Eğitim Bakanlığımız da sessiz kalmadı. Onlara başarı belgelerini sundular. Biz burada daha çok öğrencilerimizin el becerilerini geliştirip ileride iş sahibi olabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu üretimde bize katı sunan tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.

`ÖĞRENCİLERİMİZİN MESLEK EDİNMESİNİ SAĞLADIK´

Kimya Bölümü Alan Şefi Mümin Pişkin ise, Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ürünlerle yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini ifade ederek, "Salgının ortaya çıktığı dönemde 12 öğrenci ve 3 öğretmenle üretime başladık ve idarecilerimizin destekleriyle büyüttük. Bu süreci avantaja çevirerek öğrencilerimizin meslek edinmesini de sağladık." diye konuştu.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin Talay da, 3 öğretmen ve 12 öğrenciyle birlikte el ve yüz dezenfektan üretimi yaptıklarını anlattı. Talay, mesleği devam ettirebilecek bilgi ve birikim kazandıklarına belirtti.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-03-08 09:01:07



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