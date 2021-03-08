Van'da dezenfektan üretilen meslek lisesinde bir yılda 2 milyon TL ciro

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da dezenfektan üretilen meslek lisesinde bir yılda 2 milyon TL ciro

DHA

Van'da dezenfektan üretilen meslek lisesinde bir yılda 2 milyon TL ciro


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin ürettiği 110 ton dezenfektanla bölgedeki birçok okulun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı karşılandı. Okulda öğrenim gören öğrenciler, yüzey ve el dezenfektanı üretilerek pandemi sürecinde 2 milyon 44 bin TL satış elde ederek, ülke ekonomisine katkı sağladı.
Van'ın Erciş ilçesinde yüzey ve el dezenfektanı üretilen Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüs sürecinde 2 milyon 44 bin TL ciro elde edildi. Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan okulda, salgın sürecinde kurumların ve ilçe sakinlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla dezenfektan üretimine başlandı. Kimya bölümünde oluşturulan atölyede çalışan 3 öğretmen ile 12 öğrenci, salgının başından bu yana 110 ton el ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirerek, Van ve Kars'taki birçok okula, ayrıca kamu kurumlarına gönderdi. Üretimle okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin TL katkı sağlayan öğrenciler, bu sayede hem meslek öğrendi hem de kazandıkları para ile aile bütçesine destek oldu. Okulda 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere de ücretsiz dezenfektan ve maske yardımı yapıldı.
`PANDEMİ SÜRECİNDE 2 MİLYON 44 BİN GELİR ELDE ETTİK´
Okul Müdürü Veysel Sağlam, koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, okul olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu dezenfektan üretimini Van ve Kars'taki okullar ile kamu kurumlarına ve belediyelere sattık. Toplam 110 ton dezenfektan ürettik. 2 milyon 44 bin TL gelir elde ettik. Bu gelirlerin tümünden okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri faydalandı. Bu arada okulumuz öğretmen ve öğrencilerine Mili Eğitim Bakanlığımız da sessiz kalmadı. Onlara başarı belgelerini sundular. Biz burada daha çok öğrencilerimizin el becerilerini geliştirip ileride iş sahibi olabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu üretimde bize katı sunan tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.
`ÖĞRENCİLERİMİZİN MESLEK EDİNMESİNİ SAĞLADIK´
Kimya Bölümü Alan Şefi Mümin Pişkin ise, Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ürünlerle yüzey ve el dezenfektanı ürettiklerini ifade ederek, "Salgının ortaya çıktığı dönemde 12 öğrenci ve 3 öğretmenle üretime başladık ve idarecilerimizin destekleriyle büyüttük. Bu süreci avantaja çevirerek öğrencilerimizin meslek edinmesini de sağladık." diye konuştu.
Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin Talay da, 3 öğretmen ve 12 öğrenciyle birlikte el ve yüz dezenfektan üretimi yaptıklarını anlattı. Talay, mesleği devam ettirebilecek bilgi ve birikim kazandıklarına belirtti.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-03-08 09:01:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkale’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Başkale’de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Vali Bilmez’den “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı
Meteorolojiden çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don ...
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli ...
Milletvekili Arvas Ankara Van arası mekik dokuyor
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas Ankara Van arası mekik dokuyor
Van'da yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Van'da yaban hayvanlarına yem desteği
'Urartu kalesinin bekçisi' roman kahramanı oldu
YEREL HABERLER 'Urartu kalesinin bekçisi' roman kahramanı oldu
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde ...
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere ...
Erciş'te vatandaşlar sahile koştu
YEREL HABERLER Erciş'te vatandaşlar sahile koştu
Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaş sokağa akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaş sokağa akın etti
Normalleşme sonrası oto galerilerde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Normalleşme sonrası oto galerilerde yoğunluk başladı
Van’da 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Obezite merkezi sayesinde verdikleri kilolarla geleceğe güvenle bakıyorlar VEAH obezite merkezi bölgenin umudu oldu
YEREL HABERLER Obezite merkezi sayesinde verdikleri kilolarla ...