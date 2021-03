Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kadının toplumun en yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi.

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcılarının kadınlar olduğunu söyledi. Üstlendikleri her görevi takdire şayan bir şekilde yerine getiren kadınlara çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Başkan Akman, “Kadınlar için büyük bir önem arz eden ve yılda bir gün kutlanan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bununla sınırlı kalmaması gerekir” dedi.

Başkan Akman, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün muhatabı olan kadınların, doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissedilen, toplumları toplum yapan güzide değerler olduğunu belirtti. İslam dinin bu kadar önem verdiği, evinde anne, iş yerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadının ülkenin toplumsal birliği ve dirliği için de hayati rol oynadığını söyleyen Başkan Akman, “Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir öneme haiz olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine kadınlardır. Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin sembolü olan kadınlar, toplumların ruhu olmuştur” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetlerinin 18 yıllık iktidarı döneminde her geçen gün kadın erkek eşitliği, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamı ile ilgili önemli yasal düzenlemelere imza attığını dile getiren Başkan Akman, “Şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplum temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.