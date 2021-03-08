Başkan Berge’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “Hayatın tüm değerlerini bağrında barındıran kadınlardır. Toplumumuzun temel taşı olan kadınlar, geleceğimizin teminatıdır. Ülkemizin öz değeri olan kadınlar, temel insan hakları konusunda maalesef istenen noktada değildir. Özellikle kadına yönelik şiddet hepimizin yüreğinde derin bir yara bırakmıştır. İnsan olan değil kadına hiçbir canlıya zarar veremez. Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. İnsana yakışan bu hakları gözetmektir. Kadınlar olmadan toplumun da olmayacağı gerçeğini görmemiz gerekiyor. Doğumdan ölüme yanımızda olan fedakar kadınlarımıza minnettarız. İnsanı yetiştiren kadınlar, ailenin direğidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiren ve bizleri hayata bağlayan kadınlarımızdır. Huzurlu ve sağlıklı bir toplum, başarılı kadınlar eliyle olacaktır. Hayatın her alanında yer alan kadınlar, özellikle üretim noktasında kendini daha fazla gösterebilmelidir. Sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım” dedi.

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