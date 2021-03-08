Kadın direksiyon eğitmeni erkeklere taş çıkardı Trafikte örnek oldu, erkeklere direksiyon dersi veriyor

Kadın sürücülerin daha fazla araç sürüş eğitimi aldığı Van’da görev yapan direksiyon eğitmeni Azize Gündoğan, kadınlara trafikte örnek olurken, aynı zamanda erkek kursiyerlere de direksiyon dersi veriyor.

Bölgede genellikle ‘erkek mesleği’ olarak bilinen ve sabır gerektiren sürücü kursu eğitmenliği yapan bir çocuk annesi Azize Gündoğan, zorlu bir işi 17 yıldır başarıyla yerine getiriyor. Kadın sürücü adaylarının arttığı kentte hem kadınlara hem de erkeklere direksiyon dersi veren Gündoğan’ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.



500 kişiye ehliyet kazandırdı

Daha önce Bursa ilinden direksiyon dersi veren Gündoğan, ardından geldiği Van’da da ehliyet almak isteyen kursiyerlere ders vermeye başladı. Bölgenin ilk kadın direksiyon eğitmenlerinden olan Gündoğan, şu ana kadar 500’e aşkın kişiye ehliyet kazandırdı.



“Ön yargıları kırmak için buradayız”

İHA muhabirine konuşan sürücü kursu eğitmeni Azize Gündoğan, kadın usta öğreticisinin direksiyon eğitimi vermesi özellikle kadın adaylar için bir avantaj olduğunu belirtti. Kursiyerlerin bir kadından eğitim alması kendilerine özgüven verdiğini ifade eden Gündoğan, “Adaylarımız bizlerle kendilerine daha çok güveniyor ve bu şekilde trafiğe hazırlanıyor. Özelikle erkekler tarafından bir ön yargı var. Kadın araç kullanamaz, kaput açamaz gibi ön yargılarla karşılaşıyoruz. Bu ön yargıları kırmak için buradayız. Uzun zamandır verdiğimiz bu hizmette kadınlarla çok yol kat edeceğimizi umuyoruz” dedi.



“Kadınlar isterse her şeyi yapar”

Kadın sürücü kursu eğitmenlerini gören erkek kursiyerlerin durumu şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Gündoğan, “Siz bayansınız araç kullanmayı biliyor musunuz’ şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Daha sonra aldıkları iyi eğitimin ardından teşekkür edip gidiyorlar. Bayanlar trafikte inanılmaz baskılara maruz kalıyor. Herkesin bir ön yargısı var. Bu yönde olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Kadınlara tavsiyem; hiçbir zaman olumsuzluklar karşısında yenik düşmesinler. Yapamayız diye bir şey yok, kadınlar isterse her şeyi yapar” diye konuştu.

Kadın direksiyon eğitmeninin kendileri için bir avantaj olduğunu ifade eden kadın sürücü adaylar ise Gündoğan’ın araç kullanma dersi vermesinin kendilerini cezbettiğini söyledi. Kursiyerler, Gündoğan’ın kendileri için bir örnek olduğunu kaydetti.

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