Başkan Sabırlı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, mesajında, “Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Anne, eş, teyze, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Ülkemizde; kadın ve erkeğin toplumun iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyoruz. Kadınların toplumsal ve siyasal yaşama etkin katılımının gelişmişliğin ve çağdaşlığın önemli göstergelerinden biridir. Evrensel insan haklarının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan kadın haklarının sağlanması yolunda yapılan çalışmaların simgesi olan 8 Mart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Siyasi, sosyal ve ekonomik hayata giderek daha çok katılan Türk kadınları böylece ülkenin aydınlık geleceğinin şekillenmesine katkı sağlamaktalar. Kadınların; siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını elde edebilmek için başlatılan mücadele daha hiçbir ülkede sonuç vermemişken Türkiye, kadına seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur.

Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın ve annelerimizin o mübarek ellerinden öperim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

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