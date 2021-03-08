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Van Valisi Bilmez, “Hayatın her alanında kadının var olması lazım” Van Büyükşehir Belediyesinden “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği

İHA

Van Valisi Bilmez, “Hayatın her alanında kadının var olması lazım” Van Büyükşehir Belediyesinden “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliğine katılarak, “Hayatın her alanında kadının var olması lazım” dedi.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Elite World Van Hotel’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla bir kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. İnsanoğlunun cinsiyetini, anne ve babasını seçemediğini ifade eden Vali Bilmez, “İnsanoğlunun iradesinin olmadığı bir konuda cinsiyetinden, meşrebinden ve aşiretinden dolayı üstün olmasının söz konusu olmadığı gibi zelil olması da söz konusu değildir. Yaşadığımız dünyada ve bölgemizde hem cinsiyet hem soy ayrımının ciddi anlamda yapıldığını, insanların bir kısmının diğer kısmı ötekileştirdiğine şahit oluyoruz. Eğer çağdaş bir toplum olacaksak ve toplumumuz diğer toplumlarla yarışacaksa insanın meşrebinden, kökünden ve cinsiyetinden dolayı ayrıma tabi tutulmadığı bir toplumu hep birlikte oluşturmak zorundayız” diye konuştu.

“Toplumu değiştiren erkekler değil kadınlardır”
Toplumun yüzde 50’si kadında ise bu kadınların sosyal hayatın her yerinde olması gerektiğinin altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kadın toplumun içinde yer alırken, erkekleşerek toplumun içinde yer almamalıdır. Kadınlığıyla, iffetiyle, üstün yanlarıyla toplumun içinde yer almalıdır. Toplumu değiştiren erkekler değil kadınlardır. Van bazı kötü alışkanlıklarında kurtulacaksa bunun öncülüğü kadın olmalıdır. Çocuklarımızın uyuşturucunun pençesine düşmesini istemiyorsak, kadının buradaki rolünün tam üstlenmesi gerekiyor. Bu yüzden hayatın her alanında kadının var olması lazım.”
Daha sonra kürsüye çıkan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ise başta şehit anneleri olmak üzere dünyadaki bütün kadınların gününü kutlayarak, kadının hayat veren ve birleştiren olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, salondaki tüm kadınlara fide ve çeşitli hediye dağıttı. Vali Bilmez, buradaki programın ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik binasında görevli kadın sağlık çalışanları ile valilik çalışanlarının gününü kutlayarak kendilerine çiçek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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