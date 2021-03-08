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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinden kadın personellere ‘8 Mart’ jesti

İHA

Tuşba Belediyesinden kadın personellere ‘8 Mart’ jesti

Van’ın Tuşba Belediye Başkan Vekili Murat Darğın, belediyenin kadın personelinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çeşitli hediye ve çiçek verdi.
Başkan Vekili Darğın, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye meclis salonunda düzenlenen ve belediye meclis üyeleri Mahmut Ekinci, Aziz Deniz ve Mehmet Şirin Oflas ile Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve birim müdürlerinin katıldığı ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliğinde bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Murat Darğın, kadın personellere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Vekili Darğın, “Değerli kadın emekçilerimiz, Belediye Başkanımız Salih Akman, siz kadın çalışanlarımızın bu özel gününüzde yanınızda olmayı çok istemesine rağmen belediyemizin bakanlıklar düzeyindeki bazı projelerinin takibi için il dışına çıkmak zorunda kaldı. Direktifleri doğrultusunda sizlerle bir araya geldik. Başkanımız Salih Akman’ın hepinize ayrı ayrı selamları var. İlçemizin güzelleşmesi ve kalkınması için verdiğiniz emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum” dedi.
Tuşba Belediyesi olarak emekleriyle ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan kadın personeli bu özel günlerinde unutmadıklarını göstermek adına bu etkinliği düzenlediklerini vurgulayan Başkan Vekili Darğın, “Başta şehit ve gazilerimizin anne ve eşleri olmak üzere sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz, kıymetli varlıklarımız kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Darğın ve beraberindekiler, kadın personellere çeşitli hediye ve çiçek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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