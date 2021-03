Edremit’te kadınlar için fidanlar dikildi Başkan Say ve kadınlar fidan dikti

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ‘Edremit Hatıra Ormanı’ yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlayan Edremit Belediyesi, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu ve kadınların katılımı ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Edremit Hatıra Ormanı devamında bulunan yerleşkede gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katılırken, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı alanda kimi kadınlar hatıra fotoğrafı çektirirken, kimileri de yaşanan şiddet olaylarına tepkisini getirmekten kendini alıkoyamadı.



"Kadına şiddeti elbirliğiyle çözeceğiz"

Kadınlarla birlikte fidan diken Başkan Say, daha sonra kadınlara tek tek gül dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Son yıllarda yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının üzüntü verici olduğunu ifade eden Başkan Say, “Kadına yönelik şiddeti, erkeklerin de işin içine girmesiyle elbirliğiyle çözeceğiz. Kadına yönelik şiddeti, istismarı eşitsizliği güzellikle yeneceğiz. Umuyorum, sadece ağaçları değil bütün kadınlarımızı bütün insanlarımızı güzel yaşatmanın yolunu önümüzdeki süreçte hep birlikte buluruz. Ben bu günlerin geleceğine inanıyorum. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, başta kadınların olmak üzere ve tüm insanların mutlu huzurlu güzel yaşadığı bir dünya diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.