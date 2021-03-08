Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı geçidinde, yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çaldıran'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı geçidinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle görüş uzaklığının 5 metreye kadar düştüğü yolda, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Yaralanan 1 sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zincirleme kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, alınan önlemlerin ardından yeniden açıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-03-08 16:08:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.