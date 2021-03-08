Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı geçidinde, yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çaldıran'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı geçidinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle görüş uzaklığının 5 metreye kadar düştüğü yolda, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Yaralanan 1 sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zincirleme kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, alınan önlemlerin ardından yeniden açıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-03-08 16:08:11



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